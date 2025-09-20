Concert lecture « L’arbre m’a dit » Studioréades Bannalec

Concert lecture « L’arbre m’a dit » Studioréades Bannalec samedi 20 septembre 2025.

Concert lecture « L’arbre m’a dit »

Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Un concert lecture consacré aux arbres, mêlant musique et poésie. Lara Maulny au violoncelle et Philippe Bouëc au piano, des texets de Prévert, Tahar Ben Jelloun, Lirzin…, des oeuvres de Schumann, Saint Saëns, Nina Simone…

Une immersion dans la vie des arbres et de la forêt, notre patrimoine commun et si précieux. .

Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 77 75 72 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert lecture « L’arbre m’a dit » Bannalec a été mis à jour le 2025-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS