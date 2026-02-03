Concert-lecture L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal d’Apparitions Carnuta, Jupilles

Concert-lecture L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal d’Apparitions

Concert-lecture L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal des Apparitions

Le récit de Giono prend vie dans un concert-lecture où musique et voix racontent l’histoire d’un berger qui, en plantant des arbres, transforme sa région en forêt fertile. Manifeste écologique et humaniste, il montre combien un geste humble peut changer un territoire.

Tout public. Sur réservation.

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31 accueil.carnuta@loirluceberce.fr

Concert-reading L’homme qui plantait des arbres by Cie L’arsenal des Apparitions

