Concert-lecture Mathias Malzieu -L’homme qui écoutait battre le coeur des chats Salle Michel Vallery Montivilliers vendredi 7 novembre 2025.

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2025-11-07 20:30:00

2025-11-07

Concert lecture ou bien comédie musicale à emporter sur place.

L’écrivain et musicien adapte son nouveau roman, écrit du point de vue de ses chats. Il est question de consolation douce, de deuil résilient mais pas résolu.

Étant donné que les chats sont les narrateurs principaux de cette histoire, ils ont leur mot à dire. Si tout se passe bien, on devrait rire, pleurer et danser un peu.

Dans le cadre de la Fête du Livre, La librairie La Galerne sera présente pour la dédicace et la vente du roman « L’Homme qui écoutait battre le coeur des chats » par Mathias Malzieu.

À partir de 10 ans Durée 1h30

Sur inscription .

