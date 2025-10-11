Concert lecture Mélanie Studioréades Bannalec

Concert lecture Mélanie Studioréades Bannalec samedi 11 octobre 2025.

Concert lecture Mélanie

Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Duoréades vous propose un choix de textes littéraires et de musiques pour célébrer la gastronomie !

Desnos, Duras, Vian, Hisaichi, Legrand… Venez avec vos plats à partager à l’issue du concert !

Participation libre en conscience.

Sur réservation. .

Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 77 75 72 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert lecture Mélanie Bannalec a été mis à jour le 2025-10-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS