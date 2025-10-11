Concert lecture Mélanie Studioréades Bannalec
Concert lecture Mélanie
Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz Bannalec Finistère
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 22:00:00
Duoréades vous propose un choix de textes littéraires et de musiques pour célébrer la gastronomie !
Desnos, Duras, Vian, Hisaichi, Legrand… Venez avec vos plats à partager à l’issue du concert !
Participation libre en conscience.
Sur réservation. .
Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 77 75 72 12
