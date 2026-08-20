Concert-lecture : Non, non, tout n’est pas dit…, Château Saint-Pierre Oursin, Vimont

Informations pratiques

Concert-lecture : Non, non, tout n’est pas dit… Dimanche 20 septembre, 17h00 Château Saint-Pierre Oursin Calvados

Durée 1h, 10€ plein tarif, 5€ tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Trois artistes — une pianiste, une chanteuse lyrique et une comédienne — proposent un voyage musical et littéraire à travers les œuvres de compositrices et de poétesses européennes des XIXe et XXe siècles. La musique dialogue avec les mots, la légèreté avec la profondeur, pour faire entendre des voix de femmes encore trop souvent méconnues.

Château Saint-Pierre Oursin 14370 Vimont Vimont 14370 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 12 52 07 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague