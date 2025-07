CONCERT-LECTURE ORPHÉE Saint-Jean-de-Fos

Rue de l’horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

L’Hostel le Diablotin vous invite à découvrir un concert/lecture par Nolwenn Moreau, comédienne et Kourou Fia, musicien, à la kora, en plein air.

Un voyage poétique en compagnie d’Orphée, le prince des poètes et des musiciens, avec sa lyre, Jason et les Argonautes, Eurydice, et jusque dans les Enfers. Pourquoi s’est-il retourné ? Un mythe réinterprété par Benjamin Carteret dans un ouvrage récent paru chez Ateliers Henry Dougier, un texte adapté par Nolwenn Moreau, un spectacle produit par De natura rerum.

Nolwenn Moreau est comédienne et chanteuse. Elle joue surtout dans le théâtre dans la rue , en particulier avec la compagnie Begat Theater, mais aussi pour la télévision et le cinéma. Elle a monté pour De natura rerum plusieurs lectures en musique de textes antiques (Sappho et L’iliade, avec Olivier Renne).

Kourou Fia, d’une longue lignée de griots de Guinée Conakry, a une double carrière de musicien, bassiste pour le groupe Ba Sissoko et avec sa kora, instrument traditionnel dont il a fait fabriquer une version harmonique. Il explore les registres que lui ouvrent sa kora, son immense curiosité musicale et sa capacité à fusionner les styles. Il a déjà joué, seul, au Diablotin au printemps.

Participation libre, prix recommandé 10€. .

Rue de l’horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87

English :

Hostel le Diablotin invites you to an open-air concert/reading by actress Nolwenn Moreau and musician Kourou Fia on the kora.

German :

Das Hostel le Diablotin lädt Sie ein, ein Konzert/eine Lesung der Schauspielerin Nolwenn Moreau und des Musikers Kourou Fia auf der Kora unter freiem Himmel zu entdecken.

Italiano :

L’Hostel le Diablotin vi invita a un concerto/reading all’aperto dell’attrice Nolwenn Moreau e del musicista Kourou Fia sulla kora.

Espanol :

El albergue le Diablotin le invita a un concierto/lectura al aire libre de la actriz Nolwenn Moreau y del músico Kourou Fia a la kora.

