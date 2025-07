[Concert-Lecture] Quand les artistes défendaient déjà le vivant Au Verger de la Mairie Varengeville-sur-Mer

[Concert-Lecture] Quand les artistes défendaient déjà le vivant Au Verger de la Mairie Varengeville-sur-Mer dimanche 20 juillet 2025.

[Concert-Lecture] Quand les artistes défendaient déjà le vivant

Au Verger de la Mairie / Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-07-20 16:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Le dimanche 20 juillet à Varengeville-sur-Mer, plongez dans un spectacle unique où musique et littérature s’unissent pour célébrer la défense de la biodiversité. Le pianiste et essayiste Patrick Scheyder, accompagné du comédien Jean-Claude Drouot, vous invite à un voyage dans le temps, des combats écologiques de Léonard de Vinci à ceux de Claude Nougaro.

Au programme des morceaux de Chopin, Schubert, Bach, mêlés à des lectures poignantes, illustrant l’engagement précurseur des grands auteurs français. La présence de Thomas Brail, défenseur des arbres, et la poésie du conteur kabyle Addelghani Benhelal viennent sublimer cette rencontre artistique en pleine nature.

L’écologie nous concerne tous, et l’art est la clé pour sensibiliser , souligne le maire Patrick Boulier.

Une invitation à écouter, ressentir et agir — un rendez-vous à ne pas manquer !

Au Verger de la Mairie / Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 12 46 contact@varengeville-sur-mer.fr

English : [Concert-Lecture] Quand les artistes défendaient déjà le vivant

On Sunday July 20 in Varengeville-sur-Mer, immerse yourself in a unique show where music and literature unite to celebrate the defense of biodiversity. Pianist and essayist Patrick Scheyder, accompanied by actor Jean-Claude Drouot, invites you on a journey through time, from the ecological battles of Leonardo da Vinci to those of Claude Nougaro.

On the program: pieces by Chopin, Schubert and Bach, mixed with poignant readings, illustrating the pioneering commitment of the great French authors. The presence of Thomas Brail, defender of the trees, and the poetry of Kabyle storyteller Addelghani Benhelal enhance this artistic encounter in the heart of nature.

« Ecology concerns us all, and art is the key to raising awareness, » says Mayor Patrick Boulier.

An invitation to listen, feel and act? an event not to be missed!

German :

Tauchen Sie am Sonntag, den 20. Juli in Varengeville-sur-Mer in eine einzigartige Show ein, in der Musik und Literatur zusammenkommen, um die Verteidigung der Biodiversität zu feiern. Der Pianist und Essayist Patrick Scheyder lädt Sie zusammen mit dem Schauspieler Jean-Claude Drouot zu einer Zeitreise von Leonardo da Vincis Umweltkämpfen zu denen von Claude Nougaro ein.

Auf dem Programm stehen Stücke von Chopin, Schubert und Bach, gemischt mit ergreifenden Lesungen, die das wegweisende Engagement der großen französischen Autoren illustrieren. Die Anwesenheit des Baumschützers Thomas Brail und die Poesie des kabylischen Erzählers Addelghani Benhelal veredeln diese künstlerische Begegnung inmitten der Natur.

« Der Bürgermeister Patrick Boulier betonte: « Ökologie geht uns alle an, und die Kunst ist der Schlüssel zur Sensibilisierung.

Eine Einladung zum Zuhören, Fühlen und Handeln ? ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Domenica 20 luglio a Varengeville-sur-Mer, immergetevi in uno spettacolo unico in cui musica e letteratura si uniscono per celebrare la difesa della biodiversità. Il pianista e saggista Patrick Scheyder, accompagnato dall’attore Jean-Claude Drouot, vi porterà in un viaggio nel tempo, dalle battaglie ecologiche di Leonardo da Vinci a quelle di Claude Nougaro.

In programma: brani di Chopin, Schubert e Bach, mescolati a letture toccanti, che illustrano l’impegno pionieristico dei grandi autori francesi. La presenza di Thomas Brail, difensore degli alberi, e la poesia del narratore cabilo Addelghani Benhelal arricchiscono questo incontro artistico nel cuore della natura.

« L’ecologia riguarda tutti noi e l’arte è la chiave per sensibilizzare l’opinione pubblica », afferma il sindaco Patrick Boulier.

Un invito all’ascolto, al sentimento e all’azione: un evento da non perdere!

Espanol :

El domingo 20 de julio, en Varengeville-sur-Mer, sumérjase en un espectáculo único en el que música y literatura se unen para celebrar la defensa de la biodiversidad. El pianista y ensayista Patrick Scheyder, acompañado por el actor Jean-Claude Drouot, le hará viajar en el tiempo, desde las batallas ecológicas de Leonardo da Vinci hasta las de Claude Nougaro.

En el programa: piezas de Chopin, Schubert y Bach, mezcladas con lecturas conmovedoras, que ilustran el compromiso pionero de los grandes autores franceses. La presencia de Thomas Brail, defensor de los árboles, y la poesía del narrador cabileño Addelghani Benhelal realzan este encuentro artístico en plena naturaleza.

« La ecología nos concierne a todos, y el arte es la clave de la sensibilización », afirma el alcalde Patrick Boulier.

Una invitación a escuchar, sentir y actuar… ¡un acontecimiento que no hay que perderse!

