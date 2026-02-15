Concert lecture Xavier Grall par Xavier Grall, de la révolte à l’épure Salle Croas Malo Treffiagat

Concert lecture Xavier Grall par Xavier Grall, de la révolte à l’épure

Salle Croas Malo 2 rue des Écoles Treffiagat Finistère

Le concert lecture raconte, en conjuguant poésie et musique, toute la vie du poète Xavier Grall, depuis sa jeunesse turbulente jusqu’à sa rencontre avec Dieu, son but ultime, traduit dans son dernier poème Solo.

On y découvre l’homme singulier qu’il était. Il travaillait toujours dans un bain sonore où les grands maîtres de la musique classique et du jazz nourrissaient son inspiration.

Les illustrations musicales font appel aux compositeurs qu’il admirait, Bach, Mozart, Liszt, et à de la musique traditionnelle bretonne.

Avec

Michel Hervio (récitant)

Alain Ehkirch (flûte)

Marie-Astrid Arnal (piano)

Hyacinthe Le Hénaff (accordéon)

Libre participation.

Organisé par l’association l’Inattendu Théâtre. .

