Concert Lee Roy Merlin Cave de Kergoat Moëlan-sur-Mer

Concert Lee Roy Merlin

Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Sans artifices, three cords and the truth, celui dont la chevelure tend vers la lumière nous revient pour le plaisir de toutes avant sa tournée planétaire, pour nous interpréter des grands classiques du patrimoine folk/rock et un traveling trans générationnel de ses compositions.

Comme d’habitude avec Lee Roy, il y a fort à parier qu’un invité surprise soit de la partie. Après tout, il nous a déjà ramené un poney ! .

Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

