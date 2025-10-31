Concert Légende Balavoine Quai de la Réunion Le Havre

Concert Légende Balavoine

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 18:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Rendez-vous pour célébrer l’héritage musical d’un des plus grands artistes français de tous les temps, en vous conviant à un concert exceptionnel qui rendra hommage à la voix et aux chansons emblématiques de Balavoine, en live !

Un artiste et ses musiciens passionnés interpréteront les plus grands succès de Balavoine, vous replongeant dans l’émotion et la magie de ses mélodies.

Venez partager cette expérience avec d’autres fans dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, où se mêleront musique et souvenirs.

Ne manquez pas l’occasion de faire partie de cet hommage vibrant à un artiste qui a marqué des générations, à l’aube des 40 ans de sa disparition.

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

