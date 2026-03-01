Concert Légend’Eire Saint-Maurice-sur-Aveyron
Concert Légend’Eire Saint-Maurice-sur-Aveyron samedi 14 mars 2026.
Concert Légend’Eire
Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Concert Légend Eire
Concert Légend’Eire. A 18h. Participation libre. A partir de 19h30 exposition jeux contes et poèmes. Ouverture des portes à partir de 17h00. Buvette et restauration. Costume ou accessoire recommandé. Renseignements 06 11 02 50 96 .
Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 02 50 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert Légend Eire
L’événement Concert Légend’Eire Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-02-15 par OT GATINAIS SUD