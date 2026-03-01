Concert Légend’Eire

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Concert Légend Eire

Concert Légend’Eire. A 18h. Participation libre. A partir de 19h30 exposition jeux contes et poèmes. Ouverture des portes à partir de 17h00. Buvette et restauration. Costume ou accessoire recommandé. Renseignements 06 11 02 50 96 .

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 02 50 96

