Concert Leïla Huissoud Rue de la Louvière Épinal mardi 18 novembre 2025.

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Mardi 2025-11-18 20:30:00

Et si La maladresse était avant tout un combat ? Celui d’une femme blasée, blessée, cassée, finie, déjà, lessivée par le tourbillon de la vie d’artiste et les montagnes russes de l’existence.

Pour Leïla Huissoud, les ratés et les bourdes en représentent les plus vibrantes partitions. C’est parmi ses chers paumés, tous les englués à la marge et les gueules cassées, que l’autrice-compositrice-interprète iséroise a entrepris l’écriture de son troisième album, La maladresse. Un retour, à pas de louve, dans le ballet du quotidien.

Accompagnée d’Antoine Graugnard, qui a partagé l’écriture et la composition des chansons, Leïla tisse un univers sensible et brut, où chaque mot, chaque silence, résonne comme une note essentielle. Ensemble, ils façonnent des chansons à la fois fragiles et intenses, reflets de ces imperfections qui rendent la vie si précieuse. Riche de nos délicieuses maladresses.Tout public

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

English :

What if La maladresse was above all a battle? That of a woman jaded, wounded, broken, already finished, worn down by the whirlwind of an artist?s life and the rollercoaster of existence.

For Leïla Huissoud, failures and blunders are the most vibrant part of the story. The singer-songwriter from the Isère region began writing her third album, La maladresse, among her fellow misfits, all those stuck on the bangs and broken faces. A wolf-like return to the « ballet » of everyday life.

Accompanied by Antoine Graugnard, who shared the songwriting and composition, Leïla weaves a sensitive, raw universe, where every word, every silence, resonates like an essential note. Together, they craft songs that are both fragile and intense, reflecting the imperfections that make life so precious. Rich in our delicious clumsiness.

German :

Was wäre, wenn « Die Ungeschicklichkeit » vor allem ein Kampf wäre? Der einer blasierten, verletzten, kaputten, fertigen Frau, die vom Wirbelsturm des Künstlerlebens und der Achterbahnfahrt des Lebens ausgelaugt ist.

Für Leïla Huissoud sind die Misserfolge und Patzer die vibrierendsten Partituren. Die Singer-Songwriterin aus dem Departement Isere hat ihr drittes Album, La maladresse (Die Ungeschicklichkeit), inmitten ihrer geliebten Verlorenen geschrieben, all derer, die am Rande der Gesellschaft leben und gebrochene Gesichter haben. Eine Rückkehr in das « Ballett » des Alltags im Wolfsschritt.

In Begleitung von Antoine Graugnard, der die Lieder mit ihr zusammen geschrieben und komponiert hat, webt Leïla ein sensibles und rohes Universum, in dem jedes Wort, jede Stille wie eine wesentliche Note klingt. Gemeinsam erschaffen sie Lieder, die zugleich zerbrechlich und intensiv sind und die Unvollkommenheiten widerspiegeln, die das Leben so wertvoll machen. Reich an unseren köstlichen Ungeschicklichkeiten.

Italiano :

E se La maladresse fosse soprattutto una lotta? Quella di una donna stanca, ferita, spezzata, già finita, logorata dal vortice della vita d’artista e dalle montagne russe dell’esistenza.

Per Leïla Huissoud, i fallimenti e gli errori sono la parte più vibrante della storia. La cantautrice dell’Isère si è messa a scrivere il suo terzo album, La maladresse, tra i suoi compagni disadattati, tutti quelli che si trovano ai margini e con le facce rotte. È un ritorno da lupi al balletto della vita quotidiana.

Accompagnata da Antoine Graugnard, che ha condiviso la scrittura e la composizione delle canzoni, Leïla tesse un universo sensibile e crudo, dove ogni parola, ogni silenzio, risuona come una nota essenziale. Insieme, creano canzoni fragili e intense al tempo stesso, che riflettono le imperfezioni che rendono la vita così preziosa. Ricca della nostra deliziosa goffaggine.

Espanol :

¿Y si La maladresse fuera ante todo una lucha? La de una mujer hastiada, herida, rota, ya acabada, desgastada por el torbellino de la vida de artista y la montaña rusa de la existencia.

Para Leïla Huissoud, los fracasos y los errores son la parte más vibrante de la historia. La cantautora de la región de Isère se lanzó a escribir su tercer álbum, La maladresse, entre sus compañeros inadaptados, todos aquellos que se encuentran atrapados en los márgenes y los rostros rotos. Es un regreso lobuno al ballet de lo cotidiano.

Acompañada por Antoine Graugnard, que comparte la composición, Leïla teje un universo sensible y crudo, donde cada palabra, cada silencio, resuenan como una nota esencial. Juntos, crean canciones frágiles e intensas a la vez, que reflejan las imperfecciones que hacen que la vida sea tan preciosa. Ricas en nuestras deliciosas torpezas.

