Concert LeMana Moëlan-sur-Mer

2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16 00:00:00

2025-08-16

LeMana, né en Bretagne en juin 2023, est bien plus qu’un simple duo acoustique. Avec une origine nomade, ce duo fusionne les racines de la Nouvelle-Calédonie et de l’Espagne. Ce voyage a commencé subitement dans une tente. Une connexion magique forgée au cœur de la musique, Louyé Perez et Esther Delicado ont créé l’album bébé voyageur qui ne raconte pas seulement une histoire, mais vous emmène également dans un voyage aux cœurs … Lemana .

2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

