Concert Lem’on Stage + NEDL 109 rue Ernest Montusès Montluçon

Concert Lem’on Stage + NEDL

109 rue Ernest Montusès 109 Le Guingois Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Après le succès du LEM’On Rock plein à craquer en janvier, les élèves du LEM proposent un co-plateau avec le groupe invité de Lyon pour l’occasion. Une soirée de musique et de partage, marquant la fin de résidence du groupe lyonnais NEDL.

.

109 rue Ernest Montusès 109 Le Guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 64 54 51 mediation@109montlucon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Following the success of the sold-out LEM?On Rock in January, the LEM students are offering a co-headlining set with the guest band from Lyon for the occasion. An evening of music and sharing, marking the end of Lyon-based band NEDL’s residency.

L’événement Concert Lem’on Stage + NEDL Montluçon a été mis à jour le 2026-02-10 par Montluçon Tourisme