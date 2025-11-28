Concert Léna et l’Orchestre Enchanté Salle Poirel Nancy

Concert Léna et l’Orchestre Enchanté

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

Souvent, les belles histoires naissent dans des moments difficiles. Telle cette tempête interminable qui empêche les enfants de la ville d’Heurtebise d’aller à l’école ou de rencontrer des amis.

Léna est cette petite fille espiègle qui profite d’une accalmie pour prendre son chat dans ses bras et partir à la découverte d’un théâtre à l’abandon au bout de la rue. Elle y fera la rencontre des instruments de l’Orchestre, personnages imaginaires de cette histoire où l’enfant est guidé par les mélodies et la voix de la comédienne Julie Gayet.Enfants

5 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Beautiful stories are often born in difficult times. Like the interminable storm that prevents the children of the town of Heurtebise from going to school or meeting friends.

Léna is the mischievous little girl who takes advantage of a lull in the storm to take her cat in her arms and set off to discover an abandoned theater at the end of the street. There she meets the instruments of the orchestra, imaginary characters in a story where the child is guided by the melodies and voice of actress Julie Gayet.

German :

Oft entstehen schöne Geschichten in schwierigen Zeiten. So wie der endlose Sturm, der die Kinder in der Stadt Heurtebise daran hindert, zur Schule zu gehen oder Freunde zu treffen.

Léna ist ein verspieltes Mädchen, das eine Flaute nutzt, um ihre Katze auf den Arm zu nehmen und sich auf den Weg zu einem verlassenen Theater am Ende der Straße zu machen. Dort trifft sie auf die Instrumente des Orchesters, die imaginären Figuren dieser Geschichte, in der das Kind von den Melodien und der Stimme der Schauspielerin Julie Gayet geleitet wird.

Italiano :

Le belle storie nascono spesso da momenti difficili. Come l’interminabile tempesta che impedisce ai bambini della città di Heurtebise di andare a scuola o di incontrare i loro amici.

Léna è la bambina birichina che approfitta di una tregua della tempesta per prendere in braccio il suo gatto e partire alla scoperta di un teatro abbandonato in fondo alla strada. Lì incontra gli strumenti dell’Orchestra, i personaggi immaginari di questa storia in cui la bambina è guidata dalle melodie e dalla voce dell’attrice Julie Gayet.

Espanol :

Las buenas historias nacen a menudo de momentos difíciles. Como la interminable tormenta que impide a los niños del pueblo de Heurtebise ir a la escuela o reunirse con sus amigos.

Léna es la niña traviesa que aprovecha una pausa en la tormenta para coger a su gato en brazos y salir a descubrir un teatro abandonado al final de la calle. Allí conoce a los instrumentos de la Orquesta, los personajes imaginarios de esta historia en la que la niña se deja guiar por las melodías y la voz de la actriz Julie Gayet.

