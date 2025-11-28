Concert Léna et l’Orchestre enchanté Nancy

Concert Léna et l’Orchestre enchanté

Souvent, les belles histoires naissent dans des moments difficiles. Telle cette tempête interminable qui empêche les enfants de la ville d’Heurtebise d’aller à l’école ou de rencontrer des amis. Léna est cette petite fille espiègle qui profite d’une accalmie pour prendre son chat dans ses bras et partir à la découverte d’un théâtre à l’abandon au bout de la rue. Elle y fera la rencontre des instruments de l’Orchestre, personnages imaginaires de cette histoire où l’enfant est guidé par les mélodies et la voix de la comédienne Julie Gayet.

C’est la période du confinement qui inspira à Carl Norac cette histoire pour petits et grands observant le monde derrière leurs fenêtres. Rêveur et poète vagabond, il est l’auteur de plus d’une centaine de livres pour enfants traduits dans cinquante langues. Dans Léna et l’Orchestre enchanté, il aborde pour la première fois avec Mathieu Lamboley le domaine du conte musical.

Commande Radio France

Illustrations Sébastien Pelon

Coédition Gallimard Jeunesse / Radio France

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Barbara Dragan

Récitante Julie GayetTout public

English :

Beautiful stories are often born in difficult times. Like the interminable storm that prevents the children of the town of Heurtebise from going to school or meeting their friends. Léna is the mischievous little girl who takes advantage of a lull in the storm to take her cat in her arms and set off to discover an abandoned theater at the end of the street. There she meets the instruments of the orchestra, imaginary characters in a story where the child is guided by the melodies and voice of actress Julie Gayet.

It was the period of confinement that inspired Carl Norac to write this story for children and adults watching the world from behind their windows. A wandering poet and dreamer, Norac is the author of over a hundred books for children, translated into fifty languages. In Léna et l?Orchestre enchanté, he and Mathieu Lamboley tackle the field of musical storytelling for the first time.

Commissioned by Radio France

Illustrations Sébastien Pelon

Co-publication Gallimard Jeunesse / Radio France

Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Conductor: Barbara Dragan

Narrator Julie Gayet

German :

Oft entstehen schöne Geschichten in schwierigen Zeiten. So wie der endlose Sturm, der die Kinder der Stadt Heurtebise davon abhält, zur Schule zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen. Léna ist ein verspieltes Mädchen, das eine Flaute nutzt, um ihre Katze auf den Arm zu nehmen und sich auf den Weg zu einem verlassenen Theater am Ende der Straße zu machen. Dort trifft sie auf die Instrumente des Orchesters, die imaginären Figuren dieser Geschichte, in der das Kind von den Melodien und der Stimme der Schauspielerin Julie Gayet geleitet wird.

Es war die Zeit des Eingesperrtseins, die Carl Norac zu dieser Geschichte für Kinder und Erwachsene, die die Welt hinter ihren Fenstern beobachten, inspirierte. Der wandernde Träumer und Dichter ist Autor von über hundert Kinderbüchern, die in fünfzig Sprachen übersetzt wurden. In Léna et l’Orchestre enchanté wagt er sich zusammen mit Mathieu Lamboley zum ersten Mal an das Gebiet der musikalischen Erzählung.

Auftrag: Radio France

Illustrationen: Sébastien Pelon

Koedition Gallimard: Jeunesse / Radio France

Orchester der Nationaloper Nancy-Lorraine

Musikalische Leitung: Barbara Dragan

Rezitatorin: Julie Gayet

Italiano :

Le belle storie nascono spesso da momenti difficili. Come l’interminabile tempesta che impedisce ai bambini della cittadina di Heurtebise di andare a scuola o di incontrare i loro amici. Léna è la bambina birichina che approfitta di una tregua della tempesta per prendere in braccio il suo gatto e partire alla scoperta di un teatro abbandonato in fondo alla strada. Lì incontra gli strumenti dell’orchestra, i personaggi immaginari di questa storia in cui la bambina è guidata dalle melodie e dalla voce dell’attrice Julie Gayet.

È stato il periodo di reclusione a ispirare Carl Norac a scrivere questa storia per bambini e adulti che guardano il mondo da dietro le loro finestre. Poeta errante e sognatore, Norac è autore di oltre cento libri per bambini, tradotti in cinquanta lingue. Léna et l’Orchestre enchanté è la prima avventura di Mathieu Lamboley nel mondo della narrazione musicale.

Commissionato da Radio France

Illustrazioni: Sébastien Pelon

Co-pubblicato da Gallimard: Jeunesse / Radio France

Orchestra dell’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direttore: Barbara Dragan

Narratore Julie Gayet

Espanol :

Las buenas historias nacen a menudo de momentos difíciles. Como la interminable tormenta que impide a los niños del pueblo de Heurtebise ir a la escuela o reunirse con sus amigos. Léna es la niña traviesa que aprovecha una pausa en la tormenta para coger a su gato en brazos y salir a descubrir un teatro abandonado al final de la calle. Allí conoce a los instrumentos de la Orquesta, los personajes imaginarios de esta historia en la que la niña se deja guiar por las melodías y la voz de la actriz Julie Gayet.

Fue el periodo de reclusión lo que inspiró a Carl Norac para escribir esta historia para niños y adultos que observan el mundo desde detrás de sus ventanas. Poeta errante y soñador, Norac es autor de más de cien libros para niños, traducidos a cincuenta idiomas. Léna et l’Orchestre enchanté es la primera incursión de Mathieu Lamboley en el mundo de la narración musical.

Encargo de Radio France

Ilustraciones: Sébastien Pelon

Coeditado por Gallimard: Jeunesse / Radio France

Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine

Directora: Barbara Dragan

Narradora Julie Gayet

