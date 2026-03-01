Concert L’Encas salade à la pause méridienne Conservatoire du Pays de montbéliard Montbéliard

Concert L’Encas salade à la pause méridienne

Conservatoire du Pays de montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Début : 2026-03-25 12:30:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Concert l’Encas salade à la pause méridienne, par le Conservatoire du Pays de Montbéliard.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Le rendez-vous éclectique L’Encas, lancé lors de la première saison, revient pour éveiller votre curiosité et satisfaire votre appétit de découverte.

Inspiré des concerts de Jean Wiener dans les années 1920, appelés concerts-salades , L’Encas propose des rencontres entre différents styles musicaux, mais aussi des croisements avec la danse et le théâtre.

L’objectif offrir au public la découverte d’époques, de thèmes et de sujets variés, pour susciter des émotions inattendues et surprenantes.

Le public est invité à apporter son encas pour se sustenter pendant le concert. .

Conservatoire du Pays de montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

