Concert L’endimanchée Anne Sylvestre, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Concert L’endimanchée Anne Sylvestre

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Les chansons d’Anne Sylvestre qui ne sont pas pour enfants sont assez méconnues du grand public. Pourtant, ce sont celles qui ont eu notre préférence. En solo, à l’unisson, en duo ou en voix harmonisées, nous entonnerons des morceaux tels que T’en souviens-tu la Seine, Un mur pour pleurer, La poule aux œufs d’or, Trop tard pour être une star, Avec toi le déluge ou Les grandes balades. Mais rassurez-vous, il y aura bien une petite fabulette qui aura le front de se glisser dans notre répertoire…

Par le Chœur entier. Dirigé par Valéry Dekowski.

Accompagné par Olivier Riquart & Damien Cordelet .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Concert L’endimanchée Anne Sylvestre

Anne Sylvestre’s non-children’s songs are relatively unknown to the general public. Yet these are the ones we prefer.

