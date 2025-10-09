Concert l’engoulevent Place de la bibliothèque Metz
Concert l’engoulevent Place de la bibliothèque Metz jeudi 9 octobre 2025.
Concert l’engoulevent
Place de la bibliothèque Bibliothèque Médiathèque Verlaine Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-10-09 18:00:00
fin : 2025-10-09 19:00:00
Date(s) :
2025-10-09
Clément Vercelletto est un artiste sonore, créateur d’un instrument inédit l’Engoulevent.
Empruntant son nom à un oiseau nocturne, ce petit orgue portatif, dont les tuyaux ont été remplacés par des appeaux, transforme le lieu en volière imaginaire.
À travers percussions, souffle et musique électronique, il compose une pièce immersive où se déploie un univers sonore minimaliste et envoûtant.Tout public
0 .
Place de la bibliothèque Bibliothèque Médiathèque Verlaine Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 72 08 17 13
English :
Clément Vercelletto is a sound artist and creator of a unique instrument: the Whippoorwill.
Borrowing its name from a nocturnal bird, this small portable organ, whose pipes have been replaced by birdcalls, transforms the site into an imaginary aviary.
Using percussion, breath and electronic music, he composes an immersive piece in which a bewitching, minimalist sound universe unfolds.
German :
Clément Vercelletto ist ein Klangkünstler und Schöpfer eines neuartigen Instruments: des Engoulevent .
Diese kleine tragbare Orgel, deren Pfeifen durch Lockpfeifen ersetzt wurden, hat ihren Namen von einem nachtaktiven Vogel und verwandelt den Ort in eine imaginäre Voliere.
Mit Perkussion, Atem und elektronischer Musik komponiert er ein immersives Stück, in dem sich ein minimalistisches und bezauberndes Klanguniversum entfaltet.
Italiano :
Clément Vercelletto è un artista del suono che ha creato un nuovo strumento: il Whippoorwill.
Prendendo il nome da un uccello notturno, questo piccolo organo portatile, le cui canne sono state sostituite da richiami di uccelli, trasforma il locale in una voliera immaginaria.
Utilizzando percussioni, fiato e musica elettronica, compone un’opera immersiva in cui si dispiega un ammaliante universo sonoro minimalista.
Espanol :
Clément Vercelletto es un artista sonoro que ha creado un instrumento novedoso: el Whippoorwill.
Tomando prestado su nombre de un ave nocturna, este pequeño órgano portátil, cuyos tubos han sido sustituidos por cantos de pájaros, transforma el recinto en una pajarera imaginaria.
Utilizando percusión, respiración y música electrónica, compone una pieza envolvente en la que se despliega un hechizante universo sonoro minimalista.
L’événement Concert l’engoulevent Metz a été mis à jour le 2025-09-29 par AGENCE INSPIRE METZ