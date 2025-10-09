Concert l’engoulevent Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Concert l’engoulevent

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Clément Vercelletto est un artiste sonore, créateur d’un instrument inédit l’Engoulevent.

Empruntant son nom à un oiseau nocturne, ce petit orgue portatif, dont les tuyaux ont été remplacés par des appeaux, transforme le lieu en volière imaginaire.

À travers percussions, souffle et musique électronique, il compose une pièce immersive où se déploie un univers sonore minimaliste et envoûtant.

En partenariat avec Fragment

Dans le cadre du temps fort « Célébrons le Vivant » dans les médiathèques de MetzTout public

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57050 Moselle Grand Est

English :

Clément Vercelletto is a sound artist and creator of a unique instrument: the Engoulevent.

Borrowing its name from a nocturnal bird, this small portable organ, whose pipes have been replaced by birdcalls, transforms the venue into an imaginary aviary.

Using percussion, breath and electronic music, he composes an immersive piece in which a bewitching, minimalist sound universe unfolds.

In partnership with Fragment

As part of the « Célébrons le Vivant » program in Metz media libraries

German :

Clément Vercelletto ist ein Klangkünstler und Schöpfer eines neuartigen Instruments: des Engoulevent.

Diese kleine tragbare Orgel, deren Pfeifen durch Lockpfeifen ersetzt wurden, hat ihren Namen von einem nachtaktiven Vogel und verwandelt den Ort in eine imaginäre Voliere.

Mit Perkussion, Atem und elektronischer Musik komponiert er ein immersives Stück, in dem sich ein minimalistisches und bezauberndes Klanguniversum entfaltet.

In Partnerschaft mit Fragment

Im Rahmen des Schwerpunkts « Célébrons le Vivant » in den Mediatheken von Metz

Italiano :

Clément Vercelletto è un artista del suono e il creatore di uno strumento unico: il Whippoorwill.

Prendendo il nome da un uccello notturno, questo piccolo organo portatile, le cui canne sono state sostituite da richiami di uccelli, trasforma il locale in una voliera immaginaria.

Utilizzando percussioni, fiato e musica elettronica, compone un’opera immersiva in cui si dispiega un ammaliante universo sonoro minimalista.

In collaborazione con Fragment

Nell’ambito del festival « Célébrons le Vivant » nelle mediateche di Metz

Espanol :

Clément Vercelletto es artista sonoro y creador de un instrumento único: el Whippoorwill.

Tomando prestado su nombre de un ave nocturna, este pequeño órgano portátil, cuyos tubos han sido sustituidos por cantos de pájaros, transforma el recinto en una pajarera imaginaria.

Utilizando percusión, respiración y música electrónica, compone una pieza envolvente en la que se despliega un hechizante universo sonoro minimalista.

En colaboración con Fragment

En el marco del festival « Célébrons le Vivant » en las mediatecas de Metz

