Concert L’Ensemble Vocal Arpège et la Fanfare du 1er Régiment des Spahis place du Théâtre Montélimar
Concert L’Ensemble Vocal Arpège et la Fanfare du 1er Régiment des Spahis place du Théâtre Montélimar jeudi 9 avril 2026.
Concert L’Ensemble Vocal Arpège et la Fanfare du 1er Régiment des Spahis
place du Théâtre Théâtre de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09 21:30:00
Date(s) :
2026-04-09
L’Ensemble Vocal Arpège rencontre la Fanfare du 1er Régiment des Spahis !
.
place du Théâtre Théâtre de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 74 10 81 ev.arpege26@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ensemble Vocal Arpège meets the Fanfare of the 1er Régiment des Spahis!
L’événement Concert L’Ensemble Vocal Arpège et la Fanfare du 1er Régiment des Spahis Montélimar a été mis à jour le 2026-02-20 par Montélimar Tourisme Agglomération