Concert L’Ensemble Vocal Impressions Église Sainte-Marie Le Havre

Concert L’Ensemble Vocal Impressions Église Sainte-Marie Le Havre mercredi 18 mars 2026.

Concert L’Ensemble Vocal Impressions

Église Sainte-Marie 3 Rue Docteur Fauvel Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

L’Ensemble Vocal Impressions explore la richesse expressive de Brahms, entre chants populaires et valses passionnées.

De tous les compositeurs de la période romantique, Brahms est celui qui a le mieux nourri le répertoire de la musique chorale, qu’elle soit a cappella, avec piano ou avec orchestre. Les deux cycles de Lieder présentés dans ce programme témoignent de sa grande variété d’expression et d’écriture.

Les Zigeunerlieder (Chants tziganes), inspirés par des chants populaires hongrois, font alterner amère nostalgie et gaieté authentique. Écrits pour quatuor mixte et piano à quatre mains, les Liebeslieder-Walzer transforment un recueil de courts poèmes slaves en autant de valses viennoises 18 valses toutes différentes, qui traduisent avec grâce et force les multiples facettes de la passion amoureuse.

Réservation obligatoire .

Église Sainte-Marie 3 Rue Docteur Fauvel Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

English : Concert L’Ensemble Vocal Impressions

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert L’Ensemble Vocal Impressions Le Havre a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie