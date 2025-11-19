Concert CITAD’ ELLES par l’Ensemble Vocal Mélopée place de la Liberté Valence
Concert CITAD’ ELLES par l’Ensemble Vocal Mélopée place de la Liberté Valence mercredi 19 novembre 2025.
Concert CITAD’ ELLES par l’Ensemble Vocal Mélopée
place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-19 20:00:00
fin : 2025-11-19 20:00:00
Date(s) :
2025-11-19
Après avoir partagé ses préoccupations féministes, vibré avec les saisons et célébré la nuit, Mélopée vous invite cette année à arpenter la ville.
place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 78 12 18 ensemblevocalmelopee@gmail.com
English :
After sharing its feminist concerns, vibrating with the seasons and celebrating the night, this year Mélopée invites you to explore the city.
German :
Nachdem sie ihre feministischen Anliegen geteilt, mit den Jahreszeiten vibriert und die Nacht gefeiert hat, lädt Mélopée Sie dieses Jahr ein, durch die Stadt zu streifen.
Italiano :
Dopo aver condiviso le sue preoccupazioni femministe, vibrando con le stagioni e celebrando la notte, quest’anno Mélopée vi invita a passeggiare per la città.
Espanol :
Tras compartir sus inquietudes feministas, vibrar con las estaciones y celebrar la noche, este año Mélopée le invita a pasear por la ciudad.
