Concert CITAD’ ELLES par l’Ensemble Vocal Mélopée place de la Liberté Valence

Concert CITAD’ ELLES par l’Ensemble Vocal Mélopée

place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19 20:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Après avoir partagé ses préoccupations féministes, vibré avec les saisons et célébré la nuit, Mélopée vous invite cette année à arpenter la ville.

place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 78 12 18 ensemblevocalmelopee@gmail.com

English :

After sharing its feminist concerns, vibrating with the seasons and celebrating the night, this year Mélopée invites you to explore the city.

German :

Nachdem sie ihre feministischen Anliegen geteilt, mit den Jahreszeiten vibriert und die Nacht gefeiert hat, lädt Mélopée Sie dieses Jahr ein, durch die Stadt zu streifen.

Italiano :

Dopo aver condiviso le sue preoccupazioni femministe, vibrando con le stagioni e celebrando la notte, quest’anno Mélopée vi invita a passeggiare per la città.

Espanol :

Tras compartir sus inquietudes feministas, vibrar con las estaciones y celebrar la noche, este año Mélopée le invita a pasear por la ciudad.

