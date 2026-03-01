Concert L’entretien des muses Auditorium du Conservatoire Montbéliard

Concert L’entretien des muses

Concert k’entretien des muses, par le Conservatoire du Pays de Montbéliard.

Ce récital explore la rencontre entre répertoire classique pour clavier et création contemporaine. Le programme s’articule autour de trois périodes distinctes Baroque, Romantisme et Consubstantialisme — une collaboration originale entre intelligence humaine et intelligence algorithmique.

Chaque œuvre s’enchaîne sans interruption grâce à un dispositif imaginé par Jacopo Baboni Schilingi, où un capteur déclenche un interlude électroacoustique entre les pièces. Ce flux continu crée une expérience immersive, tissant un récit sonore traversant les siècles et offrant une vision vivante et poétique de la musique.

Au programme

Jean-Philippe Rameau, Frédéric Chopin, Jacopo Baboni Schilingi

Avec

Véronique Ngo Sach-Hien, piano

Jacopo Baboni-Schilingi, électronique .

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

