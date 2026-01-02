Concert l’envol des songes Muttersholtz

Concert l’envol des songes

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

2026-02-08

Puissance des sentiments et de la musique dans cette quête de poésie et de tendresse ! Par le Chœur Lyrique d’Alsace. Tout public

De la magie des oeuvres de Mozart (Idomeneo), de Verdi (Aïda ,Il Trovatore, Macbeth, Nabucco, Traviata), de Rossini

(Moïse, G. Tell, L’ Assedio di Corinto), de Bellini (Norma, I Puritani), de Bizet (Carmen), de Puccini (Suor Angelica,

Turandot), de Vives (Dona Francisquita), de jeunes et bouleversants compositeurs américains tels Hagenberg, Forrest, Gjeilo,…l’émotion surgit ! Puissance des sentiments, de la musique, dans cette quête de poésie et de tendresse ! Un voyage passionné, mis en espace, en lumières, en costumes, soutenu par de superbes vidéos projections et textes poétiques !

Par le Choeur Lyrique d’Alsace.

Tout public. 0 .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 56 42 info@choeur-lyrique.fr

English :

The power of feelings and music in this quest for poetry and tenderness! By the Ch?ur Lyrique d’Alsace. All audiences

