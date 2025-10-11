Concert Léo Seeger Le coupe Gorge Parthenay
Concert Léo Seeger
Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Léo Seeger Un pont entre l’ouest américain et le nord-est anglais. Leo Seeger présente une musique de
rêveurs terriblement sixties dans un subtil mélange de Pop, de Rock et de Folk, de grands voyageurs même… Leo Seeger revient en 2025 avec un 7eme album de compositions originales comme convenu. Ces nantais chevronnés continuent de s’inscrire dans un folk rock en anglais évocateur des années 60 et 70, alliant dextérité instrumentale et maîtrise
vocale. . .
Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
