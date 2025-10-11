Concert Léo Seeger Le coupe Gorge Parthenay

Concert Léo Seeger

Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Léo Seeger Un pont entre l’ouest américain et le nord-est anglais. Leo Seeger présente une musique de

rêveurs terriblement sixties dans un subtil mélange de Pop, de Rock et de Folk, de grands voyageurs même… Leo Seeger revient en 2025 avec un 7eme album de compositions originales comme convenu. Ces nantais chevronnés continuent de s’inscrire dans un folk rock en anglais évocateur des années 60 et 70, alliant dextérité instrumentale et maîtrise

vocale. . .

Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

