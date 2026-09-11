Concert – Léon Phal La Passerelle Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Concert – Léon Phal

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:00:00

fin : 2027-02-18 21:15:00

Date(s) :

2027-02-18

Bonheur contagieux

À la question de savoir si le jazz est une musique du passé, Léon Phal répond par un concert vibrant de liberté. Héritier de Coltrane autant que des styles éclectiques qui l’ont accompagné depuis l’enfance, le saxophoniste se joue des frontières entre groove, sonorités électroniques et improvisation, pour inventer une musique en mouvement, ouverte aux influences et résolument ancrée dans le présent. Porté par un quintet particulièrement inspiré, ce répertoire prend sur scène une dimension chaleureuse et fédératrice : les thèmes s’étirent, se transforment, circulent d’un musicien à l’autre dans une énergie collective qui emporte tout sur son passage. .

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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L’événement Concert – Léon Phal Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme