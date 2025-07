Concert Leoni Torres Salle La Pléiade La Destrousse

Concert Leoni Torres Salle La Pléiade La Destrousse lundi 14 juillet 2025.

Concert Leoni Torres

Lundi 14 juillet 2025 de 19h à 1h. Salle La Pléiade Avenue des Tisserands La Destrousse Bouches-du-Rhône

Tarif : 70 – 70 – EUR

Début : Lundi 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14 01:00:00

2025-07-14

C’est un évènement exceptionnel ! Tropicuba présente le concert du célèbre artiste cubain LEONI TORRES. Seule date française de sa tournée européenne.

19h Ouverture des portes et de la piste de danse. Deejay, animations, restauration sur place (Food trucks et buvettes)

21h Concert

Après le concert, soirée avec Dj et animations jusqu’à 1h .

Salle La Pléiade Avenue des Tisserands La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 63 52 24 tropicuba@hotmail.fr

English :

An exceptional event! Tropicuba presents a concert by renowned Cuban artist LEONI TORRES. The only French date on his European tour.

German :

Dies ist ein außergewöhnliches Ereignis! Tropicuba präsentiert das Konzert des berühmten kubanischen Künstlers LEONI TORRES. Einziger französischer Termin seiner Europatournee.

Italiano :

Un evento eccezionale! Tropicuba presenta un concerto del celebre artista cubano LEONI TORRES. L’unica data francese del suo tour europeo.

Espanol :

¡Es un acontecimiento excepcional! Tropicuba presenta un concierto del célebre artista cubano LEONI TORRES. La única fecha francesa de su gira europea.

L’événement Concert Leoni Torres La Destrousse a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile