Concert Léonie Pernet + Museau Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Léonie Pernet + Museau

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Léonie Pernet Electro pop

Tout part de la découverte d’un poème du résistant René Char et d’un voyage au Niger qui a bouleversé la musicienne Léonie Pernet. Partie à la rencontre de ses racines et de son héritage paternel, elle revient changée et chargée d’un nouvel album Poèmes Pulvérisés. Tous ses fragments d’identité se réconcilient et fusionnent dans des nappes électroniques envoûtées et tournoient autour d’un piano mélancolique. Léonie maintient tout du long un souffle poétique engagé autour duquel se bousculent une myriade de voix Clara Ysé, son petit frère, sa grand-mère disparue. Toutes avec un message universel réparer le lien entre les êtres et construire un nouvel horizon.

Museau Electro pop

Museau est le projet d’une plasticienne rouennaise en pleine exploration de l’univers musical. Sa proposition fraîche et expérimentale a séduit le label Mouton Noir Records, qui l’accompagne depuis la sortie de son premier EP. Museau expérimente, renifle et fouine afin de proposer un univers mêlant de multiples horizons musicaux, où s’entrechoquent des inspirations variées. Entre caresses et aboiements, elle définit son style comme electronic-hybrid-synthetic-pop . Elle sortira prochainement plusieurs singles et featurings avant un second album. Rejoignez la meute !

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Léonie Pernet + Museau

L’événement Concert Léonie Pernet + Museau Le Havre a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie