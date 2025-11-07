Concert | Léonie Pernet + Nûr (Electro-Pop) Creil

Pour célébrer son nouvel album à venir Poèmes Pulvérisés, Léonie Pernet, nouvelle figure saillante de la scène musicale hexagonale, pulvérise son cœur et celui du public.

Autrice-compositrice-interprète, Léonie Pernet développe un univers musical foncièrement personnel, oscillant entre mélancolie et exaltation, à la croisée mouvante de plusieurs territoires (électronique, pop, musique de film…).

Après Crave (2018) et Le Cirque de Consolation (2021), ses deux premiers albums encensés par la critique, Poèmes Pulvérisés paraîtra au printemps 2025.

Première partie: NÛR produit une musique au carrefour d’influences multiples. Entre dreampop et musique électronique, le duo crée une atmosphère brumeuse mêlant des sons de guitare éthérée, une voix mélancolique, une clarinette mélodique, des synthétiseurs entrainants et des sons de batterie “indus”.

Vendredi 7 novembre à la Grange à Musique. Ouverture des portes à 20h30.

Tarifs: de 10€ à 14€

Renseignement et billetterie sur le site www.gam-creil.fr

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

English :

To celebrate her forthcoming new album Poèmes Pulvérisés, Léonie Pernet, a new star on the French music scene, pulverizes both her own heart and that of her audience. Opening act: NÛR produce music at the crossroads of multiple influences.

German :

Um ihr neues Album Poèmes Pulvérisés zu feiern, sprüht Léonie Pernet, die neue herausragende Persönlichkeit der französischen Musikszene, ihr Herz und das des Publikums. Erster Teil: NÛR produziert eine Musik, die sich aus einer Vielzahl von Einflüssen zusammensetzt.

Italiano :

Per celebrare il suo nuovo album, Poèmes Pulvérisés, Léonie Pernet, nuova stella della scena musicale francese, polverizza il proprio cuore e quello del suo pubblico. Opening act: NÛR producono musica all’incrocio di molteplici influenze.

Espanol :

Para celebrar su próximo nuevo álbum, Poèmes Pulvérisés, Léonie Pernet, nueva estrella de la escena musical francesa, pulveriza su propio corazón y el de su público. Actuación de apertura: NÛR produce música en la encrucijada de múltiples influencias.

