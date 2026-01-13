Concert Leprous + Ihlo + Crystal Horizon Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Leprous + Ihlo + Crystal Horizon

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Leprous Metal progressif

La seule constante chez Leprous, c’est le changement. Formé en 2001 à Notodden, en Norvège, ce groupe à l’avant-garde du métal progressif s’est toujours distingué par sa volonté d’innover et d’évoluer avec leurs influences. Inspirés par Tool, Opeth, Massive Attack et Radiohead, les Norvégiens fusionnent habilement rock et metal pour un son unique et inclassable. Leur réputation n’est plus à prouver ! Leprous promet des montées en puissance vers les plus hauts sommets lors des envolées lyriques et mélancoliques du chanteur Einar Solberg. Préparez-vous à headbanger tout en finesse sur le jeu métronomique du batteur Baard Kolstad ! Groove et violence seront de mise.

Ihlo Métal progressif

Depuis la sortie de leur premier album en 2019, le groupe britannique Ihlo s’est imposé sur la scène métal progressif. Fruit de cinq années de travail, leur deuxième album, Legacy , marque une étape importante pour la formation, confirmant leur évolution d’espoirs prometteurs vers des acteurs incontournables de la scène prog moderne britannique.

Le groupe puise ses influences dans tout le spectre du métal moderne, privilégiant des rythmiques implacables et des riffs explosifs, entrelacés de mélodies planantes qui explorent les profondeurs de l’émotion. Ajoutez à cela une riche palette de sonorités électroniques et un sound design soigné, le tout enveloppé dans une production percutante, et la musique d’Ihlo offre une véritable explosion cathartique.

Crystal Horizon Prog-rock

Crystal Horizon est un groupe de rock progressif norvégien récemment formé. Composé de musiciens aux parcours musicaux variés, le groupe forge son propre son des guitares incisives et mélodiques, une section rythmique agile et des lignes de basse mélodiques, le tout sublimé par un chant atmosphérique et percutant et des harmonies vocales riches. Leur premier EP éponyme est sorti en mars 2024, et un album complet est en préparation, avec de nouveaux morceaux qui seront interprétés en concert.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Leprous + Ihlo + Crystal Horizon

L’événement Concert Leprous + Ihlo + Crystal Horizon Le Havre a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie