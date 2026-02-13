Concert – L’Équipage, Café culturel « La Grange », Lagardelle-sur-Lèze

Concert – L’Équipage Samedi 21 février, 19h30 Café culturel « La Grange » Haute-Garonne

Entrée 5 €

Gratuit pour les -18 ans

Samedi 21 février, embarquez pour un concert avec L’Équipage au Café culturel « La Grange » !

Ce duo de rappeurs vous entraîne dans un concert intense et percutant. Ce dernier débutera à 20h30 et sera précédé d’un Open mic (scène ouverte) à 19h30.

« __Hadock etTromasont deux rappeurs issus du collectif toulousainL’Équipage__. Ils se produisent aujourd’hui en formation duo pour défendre leur nouveau projet commun : « De vous à nous ».

Sur scène, les deux pirates livrent un concert intense et sans compromis. Une énergie brute, des textes sombres et incisifs, une rage maîtrisée qui frappe droit dans la foule. Leur univers navigue entre rap underground, sonorités électriques et atmosphères abyssales.

Amour, Piraterie, Bordel »

Le duo sera rejoint par le rappeur SVk0 :

« L’un des meilleurs découpeurs de Toulouse, SVk0 impose un univers sombre, brutal mais aussi mélancolique et dansant. Des paroles toujours percutantes sur une large palette d’instrus.

Habituellement épaulé par son Dj Keuz et son copilote Gotama, SVk0 viendra cramer la scène de Lagardelle sur Lèze le 21 février ! »

Prêt.e.s à prendre le large ? Rendez-vous le samedi 21 février au Café culturel « La Grange » !

Café culturel « La Grange » Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Concert de rap organisé par le Café culturel « La Grange » rap concert