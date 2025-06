Concert Léré 26 juin 2025 18:00

Venez nombreux écouter leurs chansons, il sont « de Passage ».

Jamais éphémère, seulement « de Passage », ce duo vous fera découvrir leurs mélodies et textes. .

39 Grande Rue

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 73 98 32 61

English :

Come and listen to their songs, they are « de Passage ».

German :

Kommen Sie zahlreich und hören Sie sich ihre Lieder an, sie sind « de Passage ».

Italiano :

Venite ad ascoltare le loro canzoni, sono « de Passage ».

Espanol :

Ven a escuchar sus canciones, son « de Passage ».

L’événement Concert Léré a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois