Concert Les 3 Peppers Best Of Pléneuf-Val-André

Concert Les 3 Peppers

Best Of 5 et 7 Rue du Pont Neuf Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor

Début : 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-01 21:00:00

2025-08-01

Le Best-Of et le Moulin vous propose une soirée musicale sur les quay du port de Dahouët.

Avec le groupe « Les 3 Peppers » vous proposeront un répertoire Pop Folk

Restauration et buvette sur place .

Best Of 5 et 7 Rue du Pont Neuf Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 77 39 45 56

