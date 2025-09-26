Concert les 3 Petits Points Salle des fêtes Les Andelys
Date Vendredi 26 septembre 2025
Heure 20h30
Lieu Salle des fêtes, Les Andelys
Tarif 10€
Vivez une soirée avec les 3 Petits Points ! Un groupe rock incontournable où l’ambiance est assurée. Venez nombreux !
Infos & Réservations OCLA 02 32 71 04 75 06 07 46 35 40 ocla2@orange.fr .
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75 occla2@orange.fr
