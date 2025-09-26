Concert les 3 Petits Points Salle des fêtes Les Andelys

Concert les 3 Petits Points Salle des fêtes Les Andelys vendredi 26 septembre 2025.

Concert les 3 Petits Points

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Date Vendredi 26 septembre 2025

Heure 20h30

Lieu Salle des fêtes, Les Andelys

Tarif 10€

Vivez une soirée avec les 3 Petits Points ! Un groupe rock incontournable où l’ambiance est assurée. Venez nombreux !

Infos & Réservations OCLA 02 32 71 04 75 06 07 46 35 40 ocla2@orange.fr .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75 occla2@orange.fr

English : Concert les 3 Petits Points

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert les 3 Petits Points Les Andelys a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération