Concert : Les 30 ans de Mass Prod La Loco Quimperlé
samedi 26 septembre 2026 · La Loco · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Concert : Les 30 ans de Mass Prod
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 03:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Mass Prod incarne le punk en France et en Bretagne depuis ces 30 dernières années !!!
Pour marquer l’anniversaire de cette asso militante, qui produit, organise des concerts, publie des magazines et qui anime la scène punk, La Loco n’est pas peu fière d’accueillir en ses murs ces groupes de crêteux emblématiques.
Au programme : The Playmatics – 20h30 / 21h15, Monde De Merde – 21h35 / 22h20, Sensa Yuma – 22h40 / 23h40, Spanner – 00h00 / 01h00. .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert : Les 30 ans de Mass Prod Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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