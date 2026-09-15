UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Quimperlé

Concert : Les 30 ans de Mass Prod La Loco Quimperlé

samedi 26 septembre 2026 · La Loco · Quimperlé

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Loco
Adresse
33 Boulevard de la Gare
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Concert : Les 30 ans de Mass Prod

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 03:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Mass Prod incarne le punk en France et en Bretagne depuis ces 30 dernières années !!!
Pour marquer l’anniversaire de cette asso militante, qui produit, organise des concerts, publie des magazines et qui anime la scène punk, La Loco n’est pas peu fière d’accueillir en ses murs ces groupes de crêteux emblématiques.
Au programme : The Playmatics – 20h30 / 21h15, Monde De Merde – 21h35 / 22h20, Sensa Yuma – 22h40 / 23h40, Spanner – 00h00 / 01h00.   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert : Les 30 ans de Mass Prod Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Quimperlé (Finistère)