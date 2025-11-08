Concert Les 4 saisons de Vivaldi Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Concert Les 4 saisons de Vivaldi Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains samedi 8 novembre 2025.

Concert Les 4 saisons de Vivaldi

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Par La Chambre Harmonique. Soliste Laura Andriani

Les Quatre Saisons de Vivaldi est l’une des œuvres les plus célèbres et les plus appréciées du répertoire baroque.

Composée en 1723, cette série de quatre concertos pour violon dépeint de manière vivante et descriptive les différentes

saisons de l’année.

La Chambre Harmonique, en octuor à cordes, propose un concert mettant en lumière la violoniste soliste italienne de renommée internationale, Laura Andriani.

Connue pour sa virtuosité et son expressivité, Laura Andriani apportera une profondeur et une émotion uniques à chaque note, transportant le public pour un voyage musical à travers le temps et les saisons. .

+33 6 88 11 67 48 chambreharmonique@gmail.com

