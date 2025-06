Concert Les 50 ans de la Villanelle, Choeur Philia – Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 29 juin 2025 17:00

Pyrénées-Atlantiques

Concert Les 50 ans de la Villanelle, Choeur Philia Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 17:00:00

fin : 2025-06-29 20:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Chœur Philia-La Villanelle d’Oloron chantera un répertoire sacré et profane, à quatre voix mixtes sous la direction d’Arnaud Garnier et avec la participation de la soprano soliste Hattie May.

Il sera accompagné au piano par Paule Boucharinc et au violon par Sarah Dhenin.

C’est un concert un peu exceptionnel: La Villanelle fête cette année ses 50 ans !

En plus de son répertoire classique de chœur à quatre voix mixte, des petits groupes de 2 à 6 choristes, et les instrumentistes invitées, interpréteront les morceaux qu’ils ont envie de partager,

Des airs qui vont de Monteverdi et Haendel aux Beatles… .

Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 87 43 05 magnin.benedicte@numericable.fr

English : Concert Les 50 ans de la Villanelle, Choeur Philia

German : Concert Les 50 ans de la Villanelle, Choeur Philia

Italiano :

Espanol : Concert Les 50 ans de la Villanelle, Choeur Philia

L’événement Concert Les 50 ans de la Villanelle, Choeur Philia Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn