Concert Les Acoustiques Anonymes l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Concert Les Acoustiques Anonymes l’Excuse

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le 20 février dès 19h30, Les Acoustiques Anonymes sont de retour. Guitares, voix, improvisations et énergie communicative au programme. Ils chantent, ils jouent, ils partagent… et vous dansez. Ambiance mémorable garantie

.

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Acoustiques Anonymes return on February 20 at 7:30pm. Guitars, vocals, improvisation and infectious energy. They sing, they play, they share? and you dance. Memorable atmosphere guaranteed

L’événement Concert Les Acoustiques Anonymes l’Excuse Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-02-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65