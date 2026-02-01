Concert Les Acoustiques Anonymes l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Concert Les Acoustiques Anonymes l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 20 février 2026.
Concert Les Acoustiques Anonymes l’Excuse
BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Le 20 février dès 19h30, Les Acoustiques Anonymes sont de retour. Guitares, voix, improvisations et énergie communicative au programme. Ils chantent, ils jouent, ils partagent… et vous dansez. Ambiance mémorable garantie
.
BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 18
English :
Les Acoustiques Anonymes return on February 20 at 7:30pm. Guitars, vocals, improvisation and infectious energy. They sing, they play, they share? and you dance. Memorable atmosphere guaranteed
