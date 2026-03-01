Concert les ados du tourdion

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Sous la direction dynamique de Lucie LETOURNEL, Les Ados, ce sont environ 25 jeunes choristes âgés de 14 à 20 ans qui réinventent la scène musicale avec talent et enthousiasme. Leur spectacle, c’est un tourbillon de chansons françaises, mêlant titres actuels et intemporels, dans des arrangements originaux et une mise en scène haute en couleurs. Tonique, émouvant, parfois drôle,

toujours inventif, ce show musical est porté par la fougue de la jeunesse et une passion communicative.Tout public

0 .

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the dynamic direction of Lucie LETOURNEL, Les Ados are some 25 young choristers aged 14 to 20 who reinvent the musical scene with talent and enthusiasm. Their show is a whirlwind of French songs, mixing contemporary and timeless titles, in original arrangements and colorful staging. Tonic, moving, sometimes funny,

always inventive, this musical show is driven by youthful enthusiasm and infectious passion.

L’événement Concert les ados du tourdion Yutz a été mis à jour le 2026-03-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME