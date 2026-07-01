Concert Les Affoubertis Rue de la Fontaine Lételon

Informations pratiques

Lételon

Concert Les Affoubertis

Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Chez Lysou le 17 juillet à partir de 20h30, concert de reprises des plus grands titres de variété française par les Affoubertis.

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Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 38 62 57

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English :

At Lysou on July 17, starting at 8:30 p.m., a concert featuring covers of the greatest hits of French pop music by Les Affoubertis.

L’événement Concert Les Affoubertis Lételon a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme