Concert Les Affoubertis Rue de la Fontaine Lételon
vendredi 17 juillet 2026 · Rue de la Fontaine · Lételon
Informations pratiques
Lételon
Concert Les Affoubertis
Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Chez Lysou le 17 juillet à partir de 20h30, concert de reprises des plus grands titres de variété française par les Affoubertis.
.
Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 38 62 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At Lysou on July 17, starting at 8:30 p.m., a concert featuring covers of the greatest hits of French pop music by Les Affoubertis.
L’événement Concert Les Affoubertis Lételon a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme