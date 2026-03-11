Concert Les Alizés

TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le club de l’amitié Tourouvraine vous convie au concert du duo les Alizés, avec Elisa Fiasca au chant et Louise Meurisse à la harpe un moment de partage, comme on les aime.

Entrée libre. Participation au chapeau. .

TOUROUVRE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 11 48 65 36

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English : Concert Les Alizés

L’événement Concert Les Alizés Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche