Concert Les Alligators salle omnisport Juvigny Val d’Andaine samedi 4 octobre 2025.
salle omnisport rue de bonvouloir Juvigny Val d’Andaine Orne
Tarif : – –
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 23:00:00
2025-10-04
1ère partie groupe The Lorelkill (petit groupe de jeunes de la région)
2ème partie Les Alligators
Alain Chennevière, ex Pow Wow
Tarif 10 euros sur réservation à l’avance à l’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne et de Domfront en Poiraie
Gratuité pour les enfants de de 12 ans .
salle omnisport rue de bonvouloir Juvigny Val d’Andaine 61330 Orne Normandie +33 6 29 72 35 33
