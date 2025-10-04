Concert Les Alligators salle omnisport Juvigny Val d’Andaine

Concert Les Alligators salle omnisport Juvigny Val d’Andaine samedi 4 octobre 2025.

Concert Les Alligators

salle omnisport rue de bonvouloir Juvigny Val d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 23:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Concert Les Alligators

1ère partie groupe The Lorelkill (petit groupe de jeunes de la région)

2ème partie Les Alligators

Alain Chennevière, ex Pow Wow

Tarif 10 euros sur réservation à l’avance à l’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne et de Domfront en Poiraie

Gratuité pour les enfants de de 12 ans .

salle omnisport rue de bonvouloir Juvigny Val d’Andaine 61330 Orne Normandie +33 6 29 72 35 33

English : Concert Les Alligators

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Les Alligators Juvigny Val d’Andaine a été mis à jour le 2025-08-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne