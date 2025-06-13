Concert Les Amazones d’Afrique Amiens

Concert Les Amazones d’Afrique

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 19:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Pan-african feminist supergroup

Amiens Europe s’ouvre au monde ! Le Feminst Futures Festival s’inaugure par un concert d’exception fusionnant les horizons et les générations. En 2014, les trois musiciennes et activistes Mamani Keita, Oumou Sangaré et Mariam Doumbia (du duo Amadou & Mariam) s’associent pour former un collectif depuis élargi à de nombreuses artistes de toute l’Afrique et de la diaspora. Avec pour leitmotiv l’égalité des sexes et l’éradication des violences ancestrales, l’expression créative et musicale du groupe croise style panafricain et harmonies pop contemporaines, pour un son unique qui a placé l’un de leurs titres jusque dans la playlist des vingt favoris de Barack Obama ! Les voici en tournée pour leur troisième album, produit par Jacknife Lee (U2, Taylor Swift), où l’on retrouve des inspirations issues du hip-hop, de la trap et de la musique électronique. Soyez prêt.es à vous lever pour danser !

TARIF SPÉCIAL FÉMINIST FUTURES FESTIVAL · 10 À 35€

DURÉE · 2H

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Pan-african feminist supergroup

Amiens Europe opens up to the world! The Feminst Futures Festival kicks off with an exceptional concert merging horizons and generations. In 2014, the three musicians and activists Mamani Keita, Oumou Sangaré and Mariam Doumbia (from the duo Amadou & Mariam) joined forces to form a collective that has since expanded to include numerous artists from across Africa and the diaspora. With gender equality and the eradication of ancestral violence as their leitmotivs, the group?s creative and musical expression blends pan-African style with contemporary pop harmonies, creating a unique sound that has put one of their tracks on Barack Obama?s playlist of twenty favorites! They’re now on tour for their third album, produced by Jacknife Lee (U2, Taylor Swift), and featuring inspirations from hip-hop, trap and electronic music. Get ready to get up and dance!

SPECIAL FEMINIST FUTURES FESTIVAL RATE 10 TO 35?

DURATION 2H

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Pan-afrikanische feministische Supergroup

Amiens Europe öffnet sich der Welt! Das Feminst Futures Festival wird mit einem außergewöhnlichen Konzert eröffnet, das Horizonte und Generationen verschmelzen lässt. 2014 schlossen sich die drei Musikerinnen und Aktivistinnen Mamani Keita, Oumou Sangaré und Mariam Doumbia (des Duos Amadou & Mariam) zusammen, um ein Kollektiv zu gründen, das inzwischen auf zahlreiche Künstlerinnen aus ganz Afrika und der Diaspora ausgeweitet wurde. Mit dem Leitmotiv der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Ausrottung von Gewalt in der Vergangenheit verbindet die Gruppe in ihrem kreativen und musikalischen Ausdruck panafrikanischen Stil mit zeitgenössischen Pop-Harmonien und schafft so einen einzigartigen Sound, der einen ihrer Songs sogar in die Playlist der 20 Favoriten von Barack Obama aufgenommen hat! Jetzt sind sie mit ihrem dritten Album auf Tour, das von Jacknife Lee (U2, Taylor Swift) produziert wurde und Inspirationen aus Hip-Hop, Trap und elektronischer Musik enthält. Seien Sie bereit, aufzustehen und zu tanzen!

SONDERPREIS FÜR DAS FEMINIST FUTURES FESTIVAL 10 BIS 35?

DAUER 2 STUNDEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Supergruppo femminista pan-africano

Amiens Europa si apre al mondo! Il Feminst Futures Festival prende il via con un concerto eccezionale che fonde orizzonti e generazioni diverse. Nel 2014, i tre musicisti e attivisti Mamani Keita, Oumou Sangaré e Mariam Doumbia (del duo Amadou & Mariam) hanno unito le forze per formare un collettivo che da allora si è allargato a molti artisti provenienti da tutta l’Africa e dalla diaspora. Con l’uguaglianza di genere e l’eliminazione della violenza ancestrale come leitmotiv, l’espressione creativa e musicale del gruppo fonde lo stile panafricano con armonie pop contemporanee, creando un suono unico che ha persino portato uno dei loro brani nella playlist dei venti preferiti di Barack Obama! Ora sono in tour con il loro terzo album, prodotto da Jacknife Lee (U2, Taylor Swift), che trae ispirazione da hip-hop, trap e musica elettronica. Preparatevi ad alzarvi e a ballare!

TARIFFA SPECIALE DEL FEMINIST FUTURES FESTIVAL DA 10 A 35?

DURATA 2H

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Supergrupo feminista panafricano

Amiens Europe se abre al mundo El Festival Feminst Futures arranca con un concierto excepcional que fusiona diferentes horizontes y generaciones. En 2014, los tres músicos y activistas Mamani Keita, Oumou Sangaré y Mariam Doumbia (del dúo Amadou & Mariam) unieron sus fuerzas para formar un colectivo que desde entonces se ha ampliado para incluir a muchos artistas de toda África y la diáspora. Con la igualdad de género y la erradicación de la violencia ancestral como leitmotiv, la expresión creativa y musical del grupo mezcla el estilo panafricano con armonías de pop contemporáneo, creando un sonido único que incluso ha colocado uno de sus temas en la lista de reproducción de los veinte favoritos de Barack Obama Ahora están de gira con su tercer álbum, producido por Jacknife Lee (U2, Taylor Swift), que se inspira en el hip-hop, el trap y la música electrónica. Prepárate para bailar

TARIFA ESPECIAL DEL FESTIVAL FEMINIST FUTURES DE 10 A 35?

DURACIÓN 2H

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

L’événement Concert Les Amazones d’Afrique Amiens a été mis à jour le 2025-06-13 par OT D’AMIENS