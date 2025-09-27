Concert les Ambrosiniens, Chants Grégoriens Église Saint-Martin de Charmoy Charmoy

Église Saint-Martin de Charmoy Le Bourg Charmoy Saône-et-Loire

Début : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Le samedi 27 septembre à 17h aura lieu un concert de chants grégoriens dans l’église de Charmoy.

Concert donné par les Ambrosiniens, chœur grégorien d’hommes de la Maîtrise de Dijon, placé sous le vocable de saint Ambrosinien et fondé en 1982.

Les bénéfices de ce concert seront consacrés à la restauration des collections de l’église Saint-Martin de Charmoy. .

Église Saint-Martin de Charmoy Le Bourg Charmoy 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 23 12 20 association.saintmartindecharmoy@orange.fr

