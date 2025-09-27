Concert les Ambrosiniens Chants Grégoriens Charmoy

Eglise Saint Martin de Charmoy Charmoy Saône-et-Loire

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27 18:30:00

2025-09-27

Le samedi 27 septembre à 17h00 aura lieu un concert de chants grégoriens dans l’église de Charmoy.

Vous trouverez ci-joint le prospectus pour ce concert donné par les Ambrosiniens, Chœur grégorien d’hommes de la Maitrise de Dijon placé sous le vocable de Saint Ambrosinien fondé en 1982.

Les bénéfices de ce concert seront consacrés à la restauration des collections de l’église Saint-Martin de Charmoy. .

Eglise Saint Martin de Charmoy Charmoy 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 23 12 20 association.saintmartindecharmoy@orange.fr

