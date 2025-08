CONCERT « LES AMIS DE BRASSENS » BLEU BRASSENS Béziers

CONCERT « LES AMIS DE BRASSENS » BLEU BRASSENS Béziers mardi 23 septembre 2025.

CONCERT « LES AMIS DE BRASSENS » BLEU BRASSENS

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

2025-09-23

Un trio chaleureux qui revisite Brassens avec des arrangements swing originaux. Entre raretés et classiques, un hommage vivant au grand Georges, à chanter en chœur !

Ce trio, fondé en 2006 par Bruno Granier — le petit-cousin du Grand Georges — après la disparition de Claude Duguet, son partenaire de scène pendant plus de 20 ans, redonne vie aux chansons de Brassens avec une approche singulière. Fidèles à l’esprit du poète sétois, les musiciens proposent des arrangements originaux teintés de l’univers swing cher aux admirateurs de Django Reinhardt.

Leur spectacle, à la fois chaleureux, vivant et haut en couleurs, mêle créations musicales et textes rares. Il invite les plus jeunes à découvrir Brassens sur scène, tout en offrant aux connaisseurs le plaisir de chanter en chœur des refrains intemporels.

Billetterie dans nos bureaux d’information touristique et notre billetterie en ligne. .

English :

A warm-hearted trio revisits Brassens with original swing arrangements. Between rarities and classics, a lively tribute to the great Georges, to sing along to!

German :

Ein herzliches Trio, das Brassens mit originellen Swing-Arrangements neu interpretiert. Zwischen Raritäten und Klassikern, eine lebendige Hommage an den großen Georges, zum Mitsingen!

Italiano :

Un trio dal cuore caldo che rivisita Brassens con arrangiamenti swing originali. Tra rarità e classici, un vivace omaggio al grande Georges, da cantare insieme!

Espanol :

Un cálido trío que revisita a Brassens con arreglos originales de swing. Entre rarezas y clásicos, un animado homenaje a los grandes Georges, ¡para cantar con ellos!

