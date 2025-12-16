Concert Les Amis de Georges

Musiflore Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Les amis de Georges Concert hommage à Georges Brassens

avec Martine Bicaïs à la Contrebasse, Eric Bonnard au chant et à la guitare, Jean Patrick Carratier au chant et à la guitare

.

Musiflore Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les amis de Georges Concert in tribute to Georges Brassens

with Martine Bicaïs on double bass, Eric Bonnard on vocals and guitar, Jean Patrick Carratier on vocals and guitar

L’événement Concert Les Amis de Georges Crupies a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux