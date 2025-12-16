Concert Les Amis de Georges Crupies
Concert Les Amis de Georges Crupies samedi 7 mars 2026.
Concert Les Amis de Georges
Musiflore Crupies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Les amis de Georges Concert hommage à Georges Brassens
avec Martine Bicaïs à la Contrebasse, Eric Bonnard au chant et à la guitare, Jean Patrick Carratier au chant et à la guitare
.
Musiflore Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les amis de Georges Concert in tribute to Georges Brassens
with Martine Bicaïs on double bass, Eric Bonnard on vocals and guitar, Jean Patrick Carratier on vocals and guitar
L’événement Concert Les Amis de Georges Crupies a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux