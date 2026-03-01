CONCERT les amis de l’orgue de Machecoul Machecoul-Saint-Même

CONCERT les amis de l’orgue de Machecoul

5 Place de l'Auditoire Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

2026-03-15 16:00:00

2026-03-15

L’ensemble Guillaume Boni, nommé en hommage au maître de chapelle de Toulouse et compositeur de motets tant religieux que profanes, a été fondé en 2010 par Etienne Roullet. Composé de 20 chanteurs, il se produit principalement en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Son chef de chœur, Etienne Roullet, a été assistant chef de la maîtrise des Pays de la Loire à Angers et dirige actuellement la Maîtrise de la Perverie à Nantes. Accompagné à l’orgue par Frédéric Labarre, titulaire de l’orgue de Notre-Dame de Toutes-Joies, l’ensemble interprétera des œuvres de César Franck, Francis Poulenc et Gabriel Fauré. Sous l’égide de l’association Les Amis de l’Orgue de Machecoul (LADOM), l’ensemble Guillaume Boni invite le public à découvrir des pièces pour orgue et chœur composées par de grands musiciens français du XIXe siècle. La pièce centrale du concert sera Les litanies à la Vierge Noire de Notre-Dame de Rocamadour de Francis Poulenc, une œuvre peu souvent donnée. .

