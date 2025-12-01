Concert Les Amis de l’Orgue de Notre-Dame des Nations Noël en duo Orgue et trompette Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy
Concert Les Amis de l'Orgue de Notre-Dame des Nations Noël en duo Orgue et trompette
Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy dimanche 14 décembre 2025.
Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Concert Noël en duo organisé par l’AONDN avec Christophe DURANT à l’orgue et Mathieu REINERT à la trompette
Ce duo formé de longue date saura vous charmer par un programme exclusivement consacré à la fête de Noël.
Libre participationTout public
Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10
Concert Noël en duo organized by AONDN with Christophe DURANT on organ and Mathieu REINERT on trumpet
This long-standing duo will charm you with a program devoted exclusively to Christmas.
Free admission
