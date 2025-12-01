Concert Les Amis de l’Orgue de Notre-Dame des Nations Noël en duo Orgue et trompette Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy

Concert Les Amis de l’Orgue de Notre-Dame des Nations Noël en duo Orgue et trompette

Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Dimanche 2025-12-14 16:30:00

2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Concert Noël en duo organisé par l’AONDN avec Christophe DURANT à l’orgue et Mathieu REINERT à la trompette

Ce duo formé de longue date saura vous charmer par un programme exclusivement consacré à la fête de Noël.

Libre participationTout public

+33 3 83 35 80 10

English :

Concert Noël en duo organized by AONDN with Christophe DURANT on organ and Mathieu REINERT on trumpet

This long-standing duo will charm you with a program devoted exclusively to Christmas.

Free admission

